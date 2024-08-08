Отправить в Курскую область: Попова призвали не сидеть под домашним арестом, когда на границе "суета"
Mash: "Армия защитников Отечества" потребовала отправить генерала Попова под Курск
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru
Генерал-майора ВС РФ Ивана Попова, который был арестован и сейчас находится под домашним арестом, просят отправить в зону боевых действий в Курской области в качестве изменения меры пресечения. Соответствующий запрос в МО РФ, Генпрокуратуру и Следком направила "Армия защитников Отечества". Комментарий руководителя организации Ивана Отраковского приводит Mash.
"Попов — опытный и грамотный воин. Именно он, командуя 58-й армией, остановил продвижение ВСУ в Запорожье. И сидеть с таким бэкграундом под домашним арестом, когда на границе суета, — крайне глупая и недальновидная идея. Поэтому и просят ужесточить меру, снять с генерала браслет и отправить его к своим в Курскую область, где Попова очень ждут и крайне рады будут видеть. Что взаимно", — рассказал Отраковский телеграм-каналу.
Напомним, что 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область, но им дали отпор российские пограничники и подразделения ВС РФ. К несчастью, есть жертвы среди мирного населения региона. Противник тоже понёс серьёзные потери в людях — порядка 660 бойцов — и бронетехнике.
Генерал-майор армии России Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне спецоперации на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально его закрыли в изоляторе, но потом отпустили под домашний арест. 7 августа суд отказал обвиняемому в изменении срока меры пресечения.