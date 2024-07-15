Генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест

Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Эта мера пресечения продлится минимум до 11 октября. Попову запрещено пользоваться телефоном и другими средствами связи, а также выходить в интернет.