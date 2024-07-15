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15 июля, 13:06

Генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест

Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Эта мера пресечения продлится минимум до 11 октября. Попову запрещено пользоваться телефоном и другими средствами связи, а также выходить в интернет.

Генерал-майор Иван Попов в суде. Видео © Life.ru

Напомним, что экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, из которых должны были быть созданы фортификации в зоне СВО. Следствие уже дважды просило отпустить его под домашний арест из СИЗО, суд удовлетворил ходатайство только во второй раз.

Александра Вишнякова
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