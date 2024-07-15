Генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест
Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Эта мера пресечения продлится минимум до 11 октября. Попову запрещено пользоваться телефоном и другими средствами связи, а также выходить в интернет.
Генерал-майор Иван Попов в суде. Видео © Life.ru
Напомним, что экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, из которых должны были быть созданы фортификации в зоне СВО. Следствие уже дважды просило отпустить его под домашний арест из СИЗО, суд удовлетворил ходатайство только во второй раз.