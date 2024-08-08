Российские "Су-шки" испепелили ВСУ в Курской области при помощи ФАБ-500
Минобороны показало видео удара ФАБ-500 по позициям ВСУ в курском приграничье
Су-34 ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции личного состава и бронетехники ВСУ в курском приграничье. Видео с одним из ударов опубликовали в телеграм-канале Минобороны РФ.
Российские Су-34 сбросили ФАБ-500 на подразделения ВСУ в приграничной зоне Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России выполнили удары авиационными средствами поражения по военной технике подразделений ВСУ. Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — сказано в публикации.
Разведка подтвердила успешную ликвидацию целей. Боевые экипажи возвратились на аэродром вылета.
Напомним, что 6 августа украинские подразделения предприняли попытку прорыва в Курскую область, но их встретили российские войска и пограничники. К несчастью, в результате атаки ВСУ есть жертвы среди гражданских. Сегодня врио замглавы региона Андрей Белостоцкий сообщил о том, что противнику не удалось продвинуться вглубь российской территории и он начал отступать. За время боёв в приграничье Курской области враг понёс серьёзные потери: около 660 бойцов и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков и 12 бронетранспортёров.
Telegram / Минобороны России