Российские "Су-шки" испепелили ВСУ в Курской области при помощи ФАБ-500

Су-34 ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции личного состава и бронетехники ВСУ в курском приграничье. Видео с одним из ударов опубликовали в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России выполнили удары авиационными средствами поражения по военной технике подразделений ВСУ. Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — сказано в публикации.