Россия обратилась к США из-за американского "орудия убийства" у боевиков ВСУ в Курской области
Посол РФ Антонов назвал терроризмом действия ВСУ в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Обложка © ТАСС / АР
Действия украинских военных, попытавшихся прорваться в Курскую область, являются неприкрытым актом терроризма, для совершения которого использовалось американское вооружение. Об этом сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Украинские действия — очевидная террористическая акция. Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие. Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России", — приводите его слова дипмиссия РФ в США.
Антонов добавил, что ВСУ пошли на эту жестокую провокацию с единственной целью — притормозить продвижение российских войск в зоне СВО. Однако, по его словам, ВС РФ продолжат освобождать свои территории, несмотря ни на что.
Напомним, 6 августа украинские военные попытались прорваться в Курскую область. Накануне продвижение ВСУ вглубь территории РФ было остановлено, противник потерял 660 военнослужащих. Сейчас отступление украинской стороны продолжается. По последним данным, среди мирного населения пострадало 34 человека, в том числе пятеро детей. Сегодня утром в Минобороны рассказали о ситуации в регионе на 8 августа.