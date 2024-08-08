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Регион

Россия обратилась к США из-за американского "орудия убийства" у боевиков ВСУ в Курской области

Посол РФ Антонов назвал терроризмом действия ВСУ в Курской области

8 августа, 09:47
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Обложка © ТАСС / АР

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Обложка © ТАСС / АР

Действия украинских военных, попытавшихся прорваться в Курскую область, являются неприкрытым актом терроризма, для совершения которого использовалось американское вооружение. Об этом сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Украинские действия — очевидная террористическая акция. Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие. Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России", — приводите его слова дипмиссия РФ в США.

Антонов добавил, что ВСУ пошли на эту жестокую провокацию с единственной целью — притормозить продвижение российских войск в зоне СВО. Однако, по его словам, ВС РФ продолжат освобождать свои территории, несмотря ни на что.

Жителей Курской области эвакуируют на бронированных машинах под прикрытием ПВО
Жителей Курской области эвакуируют на бронированных машинах под прикрытием ПВО

Напомним, 6 августа украинские военные попытались прорваться в Курскую область. Накануне продвижение ВСУ вглубь территории РФ было остановлено, противник потерял 660 военнослужащих. Сейчас отступление украинской стороны продолжается. По последним данным, среди мирного населения пострадало 34 человека, в том числе пятеро детей. Сегодня утром в Минобороны рассказали о ситуации в регионе на 8 августа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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