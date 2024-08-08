Россия обратилась к США из-за американского "орудия убийства" у боевиков ВСУ в Курской области Посол РФ Антонов назвал терроризмом действия ВСУ в Курской области 8 августа, 09:47 Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Обложка © ТАСС / АР

Действия украинских военных, попытавшихся прорваться в Курскую область, являются неприкрытым актом терроризма, для совершения которого использовалось американское вооружение. Об этом сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Украинские действия — очевидная террористическая акция. Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие. Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России", — приводите его слова дипмиссия РФ в США.

Антонов добавил, что ВСУ пошли на эту жестокую провокацию с единственной целью — притормозить продвижение российских войск в зоне СВО. Однако, по его словам, ВС РФ продолжат освобождать свои территории, несмотря ни на что.

Авторы Татьяна Миссуми