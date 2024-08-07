Суд не стал менять срок домашнего ареста генералу Попову

Второй Западный окружной военный отклонил жалобу генерал-майора Ивана Попова и не стал менять ему срок домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Так, сегодня генерал Попов обжаловал не смягчение меры пресечения (с заключения в СИЗО на домашний арест), он был не согласен с продлением ее срока.