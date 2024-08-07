Суд не стал менять срок домашнего ареста генералу Попову
Второй Западный окружной военный отклонил жалобу генерал-майора Ивана Попова и не стал менять ему срок домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Генерал-майор Иван Попов в суде. Видео © Life.ru
"Постановление 235-го гарнизонного военного суда признать законным", — огласил судья.
Так, сегодня генерал Попов обжаловал не смягчение меры пресечения (с заключения в СИЗО на домашний арест), он был не согласен с продлением ее срока.
Напомним, что экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова арестовали в конце мая 2024 года. Стражи правопорядка подозревают его в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката на 130 миллионов рублей, из которых должны были создать фортификации в зоне СВО. Изначально суд заключил его под стражу, но в июле мера пресечения была изменена на домашний арест. Сообщалось, что Попов будет отбывать его в одной из московских квартир, где проживают его родственники.
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