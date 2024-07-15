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15 июля, 14:54

Генерал Попов будет отбывать домашний арест в чужой квартире

Экс-командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов, которого суд сегодня перевёл из СИЗО под домашний арест, будет отбывать его в одной из московских квартир, где проживают его родственники. Об этом сегодня сообщили журналистам в 235-м гарнизонном военном суде, рассматривающим дело об особо крупном мошенничестве в Минобороны и служебном подлоге.

Попову под домашним арестом будет запрещено пользоваться телефоном и другими средствами связи, а также выходить в интернет.

Ранее сообщалось, что на генерала Попова из недвижимости оформлена только небольшая трешка площадью 76 квадратов в ростовской панельке 2008 года постройки на улице Проселочной, примерной стоимостью 7 миллионов рублей.

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Напомним, что Ивана Попова арестовали в конце мая 2024 года по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, из которых должны были быть созданы фортификации в зоне СВО. Следствие уже дважды просило отпустить его под домашний арест из СИЗО, суд удовлетворил ходатайство только во второй раз.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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