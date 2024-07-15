Генерал Попов будет отбывать домашний арест в чужой квартире

Экс-командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов, которого суд сегодня перевёл из СИЗО под домашний арест, будет отбывать его в одной из московских квартир, где проживают его родственники. Об этом сегодня сообщили журналистам в 235-м гарнизонном военном суде, рассматривающим дело об особо крупном мошенничестве в Минобороны и служебном подлоге.