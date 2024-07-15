Счастливый генерал Спартак поделился с Life.ru эмоциями после выхода из клетки
Генерал Попов с улыбкой прокомментировал свой перевод под домашний арест
Генерал Иван Попов с позывным Спартак после оглашения решения суда о его переводе из СИЗО под домашний арест дал краткий комментарий журналисту Life.ru. Не скрывая улыбки, он поблагодарил всех присутствующих за поддержку.
Попов дал комментарий Life.ru после перевода его из СИЗО под домашний арест. Видео © Life.ru
"Какие эмоции у солдата? Спасибо всем за поддержку!" – сказал в камеру счастливый командарм.
Напомним, что экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, из которых должны были быть созданы фортификации в зоне СВО. Сегодня стало известно, что военный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе генерал-майора под домашний арест из СИЗО. Из "аквариума" его выпустили прямо во время оглашения решения.
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