У суда собралась группа поддержки генерала Попова: в "форме" и с подарками
Друзья и соратники генерала Попова собрались у суда, чтобы его поддержать
У здания суда в Москве, где рассматривается дело генерала Ивана Попова с позывным Спартак, собрались друзья военнослужащего и его соратники по "старой гвардии" болельщиков ФК "Спартак". Корреспондент Life.ru побеседовал с ними.
"Старая гвардия Спартака" собралась у суда, чтобы поддержать генерала Попова. Видео © Life.ru
"Мы пытаемся людям объяснить, что человек сидит незаслуженно. Сегодня мы на 99% уверены, что его отпустят", — рассказали они.
Группа поддержки также показала презент, который принесла с собой для товарища. Это удостоверение болельщика "Спартака" и шарф футбольного клуба.
Life.ru