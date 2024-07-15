Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 12:16

У суда собралась группа поддержки генерала Попова: в "форме" и с подарками

Друзья и соратники генерала Попова собрались у суда, чтобы его поддержать

У здания суда в Москве, где рассматривается дело генерала Ивана Попова с позывным Спартак, собрались друзья военнослужащего и его соратники по "старой гвардии" болельщиков ФК "Спартак". Корреспондент Life.ru побеседовал с ними.

"Старая гвардия Спартака" собралась у суда, чтобы поддержать генерала Попова. Видео © Life.ru

"Мы пытаемся людям объяснить, что человек сидит незаслуженно. Сегодня мы на 99% уверены, что его отпустят", рассказали они.

Группа поддержки также показала презент, который принесла с собой для товарища. Это удостоверение болельщика "Спартака" и шарф футбольного клуба.

Основным доказательством по делу Попова стал перевод на карту более ₽1 млн
Основным доказательством по делу Попова стал перевод на карту более ₽1 млн

Напомним, что экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, из которых должны были быть созданы фортификации в зоне СВО. Сегодня суд рассматривает просьбу следствия перевести его под домашний арест.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ФК Спартак
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров