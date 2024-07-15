У суда собралась группа поддержки генерала Попова: в "форме" и с подарками

У здания суда в Москве, где рассматривается дело генерала Ивана Попова с позывным Спартак, собрались друзья военнослужащего и его соратники по "старой гвардии" болельщиков ФК "Спартак". Корреспондент Life.ru побеседовал с ними.

"Старая гвардия Спартака" собралась у суда, чтобы поддержать генерала Попова. Видео © Life.ru

"Мы пытаемся людям объяснить, что человек сидит незаслуженно. Сегодня мы на 99% уверены, что его отпустят", — рассказали они.