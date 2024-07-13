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13 июля, 02:22

Основным доказательством по делу Попова стал перевод на карту более ₽1 млн

Основным доказательством факта мошенничества в деле экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова стал перевод на сумму более одного миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, немаленькую сумму фигурант получил от Олега Цокова. Как уточнил собеседник агентства, именно эта сумма вменяется военным следствием Попову.

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Бывший командующий 58-й армией Попов был арестован и заключён под стражу в конце мая. Его подозревают в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения фортификационных сооружений в зоне СВО. Нанесённый ущерб тогда оценили в 130 миллионов рублей. На днях Попов потребовал у СК завести уголовное дело на адвоката Дмитрия Аграновского. Кроме того, СК снова попросил перевести его под домашний арест.

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Николь Вербер
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