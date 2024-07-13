Основным доказательством по делу Попова стал перевод на карту более ₽1 млн
Основным доказательством факта мошенничества в деле экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова стал перевод на сумму более одного миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, немаленькую сумму фигурант получил от Олега Цокова. Как уточнил собеседник агентства, именно эта сумма вменяется военным следствием Попову.
Бывший командующий 58-й армией Попов был арестован и заключён под стражу в конце мая. Его подозревают в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения фортификационных сооружений в зоне СВО. Нанесённый ущерб тогда оценили в 130 миллионов рублей. На днях Попов потребовал у СК завести уголовное дело на адвоката Дмитрия Аграновского. Кроме того, СК снова попросил перевести его под домашний арест.
Life.ru