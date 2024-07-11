Генерал Спартак добивается от СК уголовки для заболтавшегося адвоката Аграновского

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который находится под арестом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, требует от СК РФ открыть уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского из-за его неуместных комментариев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на защитника Спартака Сергея Буйновского.

По словам представителя бывшего командарма, враньё Аграновского о "внутрисудебных интригах" причиняет вред правам и интересам его подзащитного.

"Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством", — подчеркнул юрист.

Буйновский пояснил, что генерал и сторона защиты подписали документ о неразглашении тайны следствия. При этом Аграновский, не подписавший ничего подобного, предлагает для публикации в СМИ своё экспертное мнение, не имея представления о "внутренней кухне". По словам адвоката Спартака, его коллега "выдаёт свою некомпетентность за действительность". К примеру, Аграновский ранее уверял журналистов, что Попову смягчат наказание, если правоохранителям удастся обнаружить источник утечки опубликованных Украиной секретных военных документов по делу генерала.