Генерал Спартак добивается от СК уголовки для заболтавшегося адвоката Аграновского
Генерал Попов потребовал у СК завести уголовное дело на адвоката Аграновского
Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru
Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который находится под арестом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, требует от СК РФ открыть уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского из-за его неуместных комментариев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на защитника Спартака Сергея Буйновского.
По словам представителя бывшего командарма, враньё Аграновского о "внутрисудебных интригах" причиняет вред правам и интересам его подзащитного.
"Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством", — подчеркнул юрист.
Буйновский пояснил, что генерал и сторона защиты подписали документ о неразглашении тайны следствия. При этом Аграновский, не подписавший ничего подобного, предлагает для публикации в СМИ своё экспертное мнение, не имея представления о "внутренней кухне". По словам адвоката Спартака, его коллега "выдаёт свою некомпетентность за действительность". К примеру, Аграновский ранее уверял журналистов, что Попову смягчат наказание, если правоохранителям удастся обнаружить источник утечки опубликованных Украиной секретных военных документов по делу генерала.
"Рассуждая в СМИ о смягчении наказания Попову, он вводит в заблуждение людей и общество, поскольку мой подзащитный вину не признаёт, он может говорить только об оправдательном приговоре", — указал Буйновский.
Напомним, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов подозревается в крупном мошенничестве. Генерал был арестован, после чего ему официально предъявили обвинение, с которым сам Спартак не согласен. Здесь на сцену выходит Украина, которая объявила Попова в международный розыск на основании документов, которые считаются государственной и военной тайной в России. Как они попали в руки украинских спецслужб, непонятно. Разумеется, в России это вызывает негодование, поэтому адвокаты Спартака направили в СК РФ заявление о возбуждении дела о госизмене.