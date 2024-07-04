В казну вернули 25 млн ущерба из 130 млн по делу генерала Спартака
Второй фигурант дела генерала Попова погасил 25 млн ущерба из 130 млн
Генерал-майор Иван Попов (позывной Спартак). Фото © Life.ru
Второй фигурант уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова С.В. Моисеев погасил 25 млн ущерба из 130 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.
"Второй фигурант дела, бизнесмен Моисеев, уже частично погасил причинённый ущерб, установленный в ходе расследования дела о мошенничестве", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, сумма ущерба по уголовному делу была снижена с более чем 130 млн до 105 млн рублей. Самому командарму Спартаку вменяют мошенничество на сумму более одного миллиона рублей, он вину не признаёт и, следовательно, погашать ущерб не собирается.
Напомним, что бывший командующий 58-й армией Попов был арестован и заключён под стражу в конце мая. Его подозревают в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения фортификационных сооружений в зоне СВО. Нанесённый ущерб тогда оценили в 130 миллионов рублей. 26 июня Украина объявила в международный розыск бывшего командарма Спартака.