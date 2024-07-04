В казну вернули 25 млн ущерба из 130 млн по делу генерала Спартака

Второй фигурант уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова С.В. Моисеев погасил 25 млн ущерба из 130 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

По его словам, сумма ущерба по уголовному делу была снижена с более чем 130 млн до 105 млн рублей. Самому командарму Спартаку вменяют мошенничество на сумму более одного миллиона рублей, он вину не признаёт и, следовательно, погашать ущерб не собирается.