Украина объявила в международный розыск генерала Попова

Украина объявила в международный розыск бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который арестован в России по делу о мошенничестве.

"Кроме того, в рамках этого дела следователи объявили моего подзащитного в международный розыск", — рассказал адвокат в беседе с ТАСС.