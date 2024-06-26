Украина объявила в международный розыск генерала Попова
Генерал-майор Иван Попов. Фото © Life.ru
Украина объявила в международный розыск бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который арестован в России по делу о мошенничестве.
Как рассказал адвокат Попова Сергей Буйновский, украинское следствие предъявило генералу обвинение "в ведении агрессивной войны".
"Кроме того, в рамках этого дела следователи объявили моего подзащитного в международный розыск", — рассказал адвокат в беседе с ТАСС.
Напомним, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов подозревается в крупном мошенничестве. Предположительно, он может быть причастен к хищению металлопроката, который должен был пойти на строительство инженерных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценивается в 130 миллионов рублей. Генерал-майора арестовали и официально предъявили ему обвинение, но вину он отвергает. Ранее и его защита, и следствие ходатайствовали о его переводе под домашний арест, но суд оставил генерала в СИЗО.