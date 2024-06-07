"Дикие звери всегда сидят в клетках": Суд снова оставил генерала Попова в СИЗО
Суд вновь оставил в СИЗО генерал-майора Попова
Суд снова оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве, сообщает корреспондент Life.ru из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Дикие звери всегда сидят в клетках", — сказал Попов журналистам перед началом заседания.
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Видео © Life.ru
Напомним, бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов (позывной Спартак) был арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценена в 130 миллионов рублей. Подозреваемый свою вину не признаёт. Ранее суд распорядился оставить его в СИЗО, несмотря на ходатайство СК о переводе Попова под домашний арест.
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