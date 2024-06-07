ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 09:41

"Дикие звери всегда сидят в клетках": Суд снова оставил генерала Попова в СИЗО

Суд вновь оставил в СИЗО генерал-майора Попова

Суд снова оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве, сообщает корреспондент Life.ru из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"Дикие звери всегда сидят в клетках", — сказал Попов журналистам перед началом заседания.

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Видео © Life.ru

Москалькову обескуражил суровый вердикт суда для командарма Спартака
Москалькову обескуражил суровый вердикт суда для командарма Спартака

Напомним, бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов (позывной Спартак) был арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценена в 130 миллионов рублей. Подозреваемый свою вину не признаёт. Ранее суд распорядился оставить его в СИЗО, несмотря на ходатайство СК о переводе Попова под домашний арест.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров