Москалькову обескуражил суровый вердикт суда для командарма Спартака

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова была удивлена решением суда оставить в СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова (позывной Спартак), который проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь омбудсмен собирается в деталях изучить доводы инстанции.

"В случае поступления обращения я запрошу решение суда и посмотрю, какие были у суда аргументы для применения этой меры пресечения. Готова на это обратить особое внимание", — заявила Москалькова на встрече с депутатами по итогам работы омбудсмена в 2023 году. Она рассчитывала, что для командарма Спартака максимум будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.