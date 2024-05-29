Москалькову обескуражил суровый вердикт суда для командарма Спартака
Москалькову удивило решение суда оставить генерала Попова в СИЗО
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов (позывной Спартак). Обложка © Life.ru
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова была удивлена решением суда оставить в СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова (позывной Спартак), который проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь омбудсмен собирается в деталях изучить доводы инстанции.
"В случае поступления обращения я запрошу решение суда и посмотрю, какие были у суда аргументы для применения этой меры пресечения. Готова на это обратить особое внимание", — заявила Москалькова на встрече с депутатами по итогам работы омбудсмена в 2023 году. Она рассчитывала, что для командарма Спартака максимум будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Сумма ущерба оценена в 130 миллионов рублей. Генералу было предъявлено официальное обвинение, но свою вину он не признаёт. 27 мая суд распорядился оставить его в СИЗО, несмотря на ходатайство СК о переводе Спартака под домашний арест. Сам Попов с улыбкой встретил это неприятное для себя известие.