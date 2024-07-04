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4 июля, 08:30

Генерал Спартак требует завести дело о госизмене из-за слива секретных сведений Украине

Адвокаты генерала Попова обратились в СКР с просьбой возбудить дело о госизмене

Генерал-майор Иван Попов. Фото © Life.ru

Генерал-майор Иван Попов. Фото © Life.ru

Защита бывшего командующего 58-й армией Вооружённых сил России Ивана Попова направила в СК РФ заявление о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с объявлением военного в розыск на Украине. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

"Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж", — рассказал защитник генерала Спартака в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Украина объявила в международный розыск бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого в России арестовали по делу о мошенничестве. Украинское следствие обвинило российского военного в "ведении агрессивной войны".

Владимир Озеров
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