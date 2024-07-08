Стало известно, что может смягчить приговор генералу Попову
Адвокат: Вскрытие канала утечки данных на Украину поможет генералу Попову
Генерал-майор Иван Попов (генерал Спартак). Обложка © Life.ru
Если станет известно, каким образом на Украину утекли секретные данные об экс-командующем 58-й армией ВС РФ генерале Иване Попове, то это сможет повлиять на его дело. Как считает адвокат Дмитрий Аграновский, выявление канала утечки станет смягчающим фактором в деле генерала Спартака.
"Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде", — пояснил он в беседе с РИА "Новости".
Дело в том, что данные, на которых строится обвинение против Попова на Украине, являются государственной и военной тайной в России. Как они попали в руки украинских спецслужб, неясно. В этой связи защита генерала направила в СК РФ заявление о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц. Напомним, что Украина объявила в международный розыск бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в конце июня.
Как писал Life.ru, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов подозревается в крупном мошенничестве. Предположительно, он может быть причастен к хищению металлопроката, который должен был пойти на строительство инженерных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценивается в 130 миллионов рублей. Генерал-майора арестовали и официально предъявили ему обвинение, но вину он отвергает. Ранее и его защита, и следствие ходатайствовали о его переводе под домашний арест, но суд оставил генерала в СИЗО.