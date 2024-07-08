Стало известно, что может смягчить приговор генералу Попову

Если станет известно, каким образом на Украину утекли секретные данные об экс-командующем 58-й армией ВС РФ генерале Иване Попове, то это сможет повлиять на его дело. Как считает адвокат Дмитрий Аграновский, выявление канала утечки станет смягчающим фактором в деле генерала Спартака.

"Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде", — пояснил он в беседе с РИА "Новости".