СК снова попросил перевести генерала Попова под домашний арест

235-й гарнизонный военный суд получил ходатайство следствия об изменении ареста на не связанный с лишением свободы экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Адвокат Сергей Буйновский отметил, что заседание по делу его подопечного пройдёт 15 июля.

"СК просит изменить меру пресечения для моего подзащитного на не связанную с лишением свободы. Суд рассмотрит ходатайство следствия о переводе Ивана Попова под домашний арест в понедельник в 14:00 мск", — сказал адвокат ТАСС.