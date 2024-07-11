СК снова попросил перевести генерала Попова под домашний арест
Суд 15 июля рассмотрит просьбу СК о переводе генерала Попова под домашний арест
Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru
235-й гарнизонный военный суд получил ходатайство следствия об изменении ареста на не связанный с лишением свободы экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Адвокат Сергей Буйновский отметил, что заседание по делу его подопечного пройдёт 15 июля.
"СК просит изменить меру пресечения для моего подзащитного на не связанную с лишением свободы. Суд рассмотрит ходатайство следствия о переводе Ивана Попова под домашний арест в понедельник в 14:00 мск", — сказал адвокат ТАСС.
Как сообщал Life.ru, бывшего военного подозревают в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, которые были предназначены для нужд СВО. Нанесённый ущерб оценили в 130 миллионов рублей. 26 июня Украина объявила в международный розыск бывшего командарма Спартака. Сегодня стало известно, что Попов потребовал у СК завести уголовное дело на адвоката Дмитрия Аграновского.