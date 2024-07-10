Адвокат генерала Спартака оценил шаги СК по делу о госизмене из-за слива секретных данных Киеву

Защита экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова надеется, что суд откроет уголовное дело после утечки документов с грифом "Совершенно секретно", под которыми стояла подпись генерала Спартака, после того, как они попали в руки Харьковской областной прокуратуры. Об этом заявил адвокат Спартака Сергей Буйновский.

"СК не может отказать в возбуждении уголовного дела по факту госизмены, если это было российское лицо, или шпионажа, если эти документы были добыты другой стороной. Как они попали к врагам — это будет установлено в ходе уголовного дела", — заявил юрист РИА "Новости".