Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 06:47

Адвокат генерала Спартака оценил шаги СК по делу о госизмене из-за слива секретных данных Киеву

Адвокат генерала Попова надеется, что делу об утечке данных на Украину дадут ход

Защита экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова надеется, что суд откроет уголовное дело после утечки документов с грифом "Совершенно секретно", под которыми стояла подпись генерала Спартака, после того, как они попали в руки Харьковской областной прокуратуры. Об этом заявил адвокат Спартака Сергей Буйновский.

"СК не может отказать в возбуждении уголовного дела по факту госизмены, если это было российское лицо, или шпионажа, если эти документы были добыты другой стороной. Как они попали к врагам это будет установлено в ходе уголовного дела", — заявил юрист РИА "Новости".

По его словам, документы были подписаны, когда Попов ещё не командовал 58-й армией. 13 июня на сайте Харьковской областной прокуратуры появились документы, в которых якобы свою подпись поставил Иван Попов, а также его заблюренное фото. Адвокат, сославшись на законодательство, отметил, что теперь в распоряжении следствия есть до 30 суток, чтобы принять решение.

Стало известно, что может смягчить приговор генералу Попову
Стало известно, что может смягчить приговор генералу Попову

Напомним, что Украина объявила в международный розыск бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в конце июня на основе секретных документов. Как они попали в руки украинских спецслужб, неясно. В связи с этим защита арестованного генерала направила в СК РФ заявление о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц. Адвокат считает, что причиной попадания секретных данных в открытый доступ мог стать шпионаж.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • СК РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров