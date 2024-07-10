Адвокат генерала Спартака оценил шаги СК по делу о госизмене из-за слива секретных данных Киеву
Адвокат генерала Попова надеется, что делу об утечке данных на Украину дадут ход
Защита экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова надеется, что суд откроет уголовное дело после утечки документов с грифом "Совершенно секретно", под которыми стояла подпись генерала Спартака, после того, как они попали в руки Харьковской областной прокуратуры. Об этом заявил адвокат Спартака Сергей Буйновский.
"СК не может отказать в возбуждении уголовного дела по факту госизмены, если это было российское лицо, или шпионажа, если эти документы были добыты другой стороной. Как они попали к врагам — это будет установлено в ходе уголовного дела", — заявил юрист РИА "Новости".
По его словам, документы были подписаны, когда Попов ещё не командовал 58-й армией. 13 июня на сайте Харьковской областной прокуратуры появились документы, в которых якобы свою подпись поставил Иван Попов, а также его заблюренное фото. Адвокат, сославшись на законодательство, отметил, что теперь в распоряжении следствия есть до 30 суток, чтобы принять решение.
Напомним, что Украина объявила в международный розыск бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в конце июня на основе секретных документов. Как они попали в руки украинских спецслужб, неясно. В связи с этим защита арестованного генерала направила в СК РФ заявление о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц. Адвокат считает, что причиной попадания секретных данных в открытый доступ мог стать шпионаж.
Life.ru