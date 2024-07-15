Генерал Спартак под ливнем добежал до своего "фанатского отряда" у суда и принял подарки
Друзья и соратники вручили подарки отпущенному из СИЗО генералу Попову
Генерал Иван Попов с позывным Спартак после оглашения решения суда о его переводе из СИЗО под домашний арест вышел из здания и под дождём добежал до своей группы поддержки. Соратники вручили товарищу удостоверение болельщика "Спартака" и шарф любимого футбольного клуба. Обстановку передаёт корреспондент Life.ru.
Генерал Попов с группой поддержки. Фото © Life.ru
Друзья Попова после его освобождения из СИЗО подарили генералу шарф "Спартака". Видео © Life.ru
Напомним, что экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, из которых должны были быть созданы фортификации в зоне СВО. Недавно военный потребовал у СК завести уголовное дело на адвоката Дмитрия Аграновского. Сегодня стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе генерал-майора под домашний арест из СИЗО.
Life.ru