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15 июля, 14:18

Генерал Спартак под ливнем добежал до своего "фанатского отряда" у суда и принял подарки

Друзья и соратники вручили подарки отпущенному из СИЗО генералу Попову

Генерал Иван Попов с позывным Спартак после оглашения решения суда о его переводе из СИЗО под домашний арест вышел из здания и под дождём добежал до своей группы поддержки. Соратники вручили товарищу удостоверение болельщика "Спартака" и шарф любимого футбольного клуба. Обстановку передаёт корреспондент Life.ru.

Генерал Попов с группой поддержки. Фото © Life.ru

Генерал Попов с группой поддержки. Фото © Life.ru

Друзья Попова после его освобождения из СИЗО подарили генералу шарф "Спартака". Видео © Life.ru

Напомним, что экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, из которых должны были быть созданы фортификации в зоне СВО. Недавно военный потребовал у СК завести уголовное дело на адвоката Дмитрия Аграновского. Сегодня стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе генерал-майора под домашний арест из СИЗО.

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Life.ru

Александра Мышляева
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