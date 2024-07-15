Генерал Спартак под ливнем добежал до своего "фанатского отряда" у суда и принял подарки

Генерал Иван Попов с позывным Спартак после оглашения решения суда о его переводе из СИЗО под домашний арест вышел из здания и под дождём добежал до своей группы поддержки. Соратники вручили товарищу удостоверение болельщика "Спартака" и шарф любимого футбольного клуба. Обстановку передаёт корреспондент Life.ru.