Путину доложили, как ВСУ пытались сорвать эвакуацию гражданских из курского приграничья

Работа по эвакуации людей в страдающей от обстрелов ВСУ Курской области идёт круглосуточно. Об этом доложил президенту Владимиру Путину врио главы региона Алексей Смирнов. Он отметил, что действия украинской армии препятствовали вывозу людей из приграничных районов. Пришлось привлекать администрации сельских советов, области, бронированные автомобили.

"Работа шла круглосуточно, она и продолжается. Что касается ПВР (пунктов временного размещения), то у нас сейчас свободные места имеются, мы постоянно для этого высвобождаем здания и помещения. Навстречу пошли хозяйствующие субъекты", — проинформировал Смирнов.