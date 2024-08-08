Путин объявил о разовой выплате пострадавшим жителям Курской области

Все жители Курской области, покинувшие опасные районы региона из-за атак ВСУ, единовременно получат 10 тысяч рублей, об этом на встрече с главой области Алексеем Смирновым объявил президент России Владимир Путин.

"Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены. Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб", — сказал глава государства.