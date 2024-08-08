Путин проводит встречу с главой Курской области

"Вы не так давно назначены на эту должность, но жизнь ставит перед вами сложные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только профессионального опыта, который у вас, безусловно, есть, это требует и мужества, собранности на путях решения этих сложных задач", — подчеркнул Путин.