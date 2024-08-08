Путин проводит встречу с главой Курской области
Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.
"Вы не так давно назначены на эту должность, но жизнь ставит перед вами сложные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только профессионального опыта, который у вас, безусловно, есть, это требует и мужества, собранности на путях решения этих сложных задач", — подчеркнул Путин.
Глава государства попросил Смирнова оценит ситуацию в области и рассказать об организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Видео © Telegram/Кремль. Новости
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, а к 8 августа противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники. Власти Курской области сообщили, что ВСУ не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр, а наоборот, отступают. Днём 8 августа стало известно, что наши войска провели контрпрорыв в Курской области, ВСУ несут потери.