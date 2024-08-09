Новое заявление Минобороны по ситуации в Курской области: Противник потерял около тысячи солдат
МО РФ: За время боёв в Курской области ВСУ потеряли до 945 военных
Вооружённые Силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области. По данным Минобороны РФ, за последние сутки подразделения группировки войск "Север" и подошедших резервов пресекали попытки рейдовых действий противника вглубь территории.
Силы и техника ВСУ уничтожены в районах населённых пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортёров "Страйкер", а в районе населённого пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак".
За сутки потери ВСУ составили более 280 человек и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, а за всё время боевых действий потери противника составили до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — заявили в МО РФ.
Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои сейчас продолжаются. На подмогу в приграничную зону уже прибыли бойцы ЧВК "Вагнер", добровольцы, а также спецназ "Ахмат". Минобороны публикует видео, как справляется с техникой противника. Тем временем МЧС ввело в регионе федеральный режим ЧС.
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