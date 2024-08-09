Вооружённые Силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области. По данным Минобороны РФ, за последние сутки подразделения группировки войск "Север" и подошедших резервов пресекали попытки рейдовых действий противника вглубь территории.

Силы и техника ВСУ уничтожены в районах населённых пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортёров "Страйкер", а в районе населённого пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак".

За сутки потери ВСУ составили более 280 человек и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, а за всё время боевых действий потери противника составили до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.