Федеральный режим ЧС ввели в Курской области из-за боёв с засланцами ВСУ
МЧС России: Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера
Бойцы ВСУ. Обложка © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Ситуация в Курской области на фоне продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ в приграничных районах отнесена к ЧС федерального характера. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС РФ.
"В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании", — уточняется в тексте.
Напомним, 6 августа украинские военные попытались прорваться в Курскую область. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется регулярными обстрелами. По последним данным, травмы в результате атаки ВСУ получили 66 человек, в том числе 9 детей. Правительство России выделит Курской области 220 миллионов рублей на выплаты материальной помощи жителям, покинувшим постоянное место проживания.