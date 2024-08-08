Курской области выделят 220 млн рублей на выплаты единовременной матпомощи

Правительство России выделит Курской области 220 миллионов рублей на выплаты материальной помощи жителям, покинувшим постоянное место проживания. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

"Правительством в соответствии с поручением президента принято решение о выделении в форме дотации из федерального бюджета бюджету Курской области 220 млн руб. на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, в размере 10 тыс. рублей на человека", — сказано в сообщении.