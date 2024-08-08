Курской области выделят 220 млн рублей на выплаты единовременной матпомощи
Разрушенный в Судже дом после обстрелов украинских военных. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Правительство России выделит Курской области 220 миллионов рублей на выплаты материальной помощи жителям, покинувшим постоянное место проживания. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Правительством в соответствии с поручением президента принято решение о выделении в форме дотации из федерального бюджета бюджету Курской области 220 млн руб. на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, в размере 10 тыс. рублей на человека", — сказано в сообщении.
Руководству региона необходимо в кратчайшие сроки предоставить в Минфин согласованный с МЧС список таких граждан. Кроме того, регион должен оперативно установить порядок осуществления выплаты, а МЧС России проконтролирует целевое и эффективное использование выделенных региону средств. Это не единственная оперативная мера, которая будет осуществлена за счёт федерального бюджета, подчеркнули в секретариате.
Ситуация в Курской области обострилась 6 августа, когда украинские войска предприняли попытку прорыва. Сейчас сражения в приграничье продолжаются, враг начал отступать, а ВС РФ усилились батальонами добровольцев и бойцами "Вагнера". От обстрелов в регионе пострадали 66 жителей региона, в том числе девять детей.