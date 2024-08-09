Пентагон дал Зеленскому щедрое обещание после вылазки ВСУ в курское приграничье
Пентагон: Действия ВСУ в приграничье Курской области не являются эскалацией
Пентагон не считает действия украинских военных в приграничных районах Курской области усилением или расширением конфликта. США заявили, что ВСУ просто пытается добиться успеха.
"Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя", — сказала заместитель спикера Пентагона Сабриан Сингх на брифинге.
Америка не отказывается поддерживать Киев и Владимира Зеленского, несмотря на данные события, пообещали в Пентагоне. Все действия украинской стороны соответствуют политике Вашингтона в отношении применения переданного Киеву вооружения, добавила Сингх.
Украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, но вовсе не критическая, обнадёжил россиян командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. На подмогу в приграничную зону уже прибыли бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольцы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется регулярными обстрелами. При этом СМИ и военкоры заявляют об уничтожении трёх генералов ВСУ, руководивших вылазкой в курское приграничье.