Пентагон дал Зеленскому щедрое обещание после вылазки ВСУ в курское приграничье

Пентагон не считает действия украинских военных в приграничных районах Курской области усилением или расширением конфликта. США заявили, что ВСУ просто пытается добиться успеха.

"Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя", — сказала заместитель спикера Пентагона Сабриан Сингх на брифинге.