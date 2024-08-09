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Регион
9 августа, 06:56

Пентагон дал Зеленскому щедрое обещание после вылазки ВСУ в курское приграничье

Пентагон: Действия ВСУ в приграничье Курской области не являются эскалацией

Пентагон не считает действия украинских военных в приграничных районах Курской области усилением или расширением конфликта. США заявили, что ВСУ просто пытается добиться успеха.

"Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя", — сказала заместитель спикера Пентагона Сабриан Сингх на брифинге.

Америка не отказывается поддерживать Киев и Владимира Зеленского, несмотря на данные события, пообещали в Пентагоне. Все действия украинской стороны соответствуют политике Вашингтона в отношении применения переданного Киеву вооружения, добавила Сингх.

Возмездие за Курск: Появилось видео огненного удара "Искандерами" по тайному бункеру с генералами ВСУ
Возмездие за Курск: Появилось видео огненного удара "Искандерами" по тайному бункеру с генералами ВСУ

Украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, но вовсе не критическая, обнадёжил россиян командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. На подмогу в приграничную зону уже прибыли бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольцы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется регулярными обстрелами. При этом СМИ и военкоры заявляют об уничтожении трёх генералов ВСУ, руководивших вылазкой в курское приграничье.

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Wikipedia

Наталья Афонина
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