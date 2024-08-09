Возмездие за Курск: Появилось видео огненного удара "Искандерами" по тайному бункеру с генералами ВСУ

В Сети появилось видео последствий удара по стратегическому командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, где, как предполагается, находились руководившие вылазкой в Курскую область высшие командиры.

Предполагаемый удар "Искандерами" по тайному бункеру с генералами ВСУ. Видео © Телеграм / Сводки и Аналитика СВО (Резерв)

Кадры сняты с помощью квадрокоптера с тепловизором. На них видно пламя, вырывающееся из-под земли на месте тайного заглубленного командного пункта артиллерийского реактивного полка. Цифры о потерях ВСУ разнятся. По сведениям военкоров, речь идёт о десятках украинских военных и нескольких старших офицерах.