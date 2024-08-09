Возмездие за Курск: Появилось видео огненного удара "Искандерами" по тайному бункеру с генералами ВСУ
В Сети публикуют видео вероятного удара по штабу с генералами ВСУ под Харьковом
В Сети появилось видео последствий удара по стратегическому командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, где, как предполагается, находились руководившие вылазкой в Курскую область высшие командиры.
Предполагаемый удар "Искандерами" по тайному бункеру с генералами ВСУ. Видео © Телеграм / Сводки и Аналитика СВО (Резерв)
Кадры сняты с помощью квадрокоптера с тепловизором. На них видно пламя, вырывающееся из-под земли на месте тайного заглубленного командного пункта артиллерийского реактивного полка. Цифры о потерях ВСУ разнятся. По сведениям военкоров, речь идёт о десятках украинских военных и нескольких старших офицерах.
Согласно сведениям вонкоров и СМИ, ударом ликвидированы три замначальника Генштаба Украины — генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк. Также погиб командующий Нацгвардией Украины Пивненко.
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