СМИ заявили об уничтожении трёх генералов ВСУ, руководивших вылазкой в курское приграничье
СМИ: ВС РФ ликвидировали ракетами "Искандеров" трёх генералов ВСУ под Харьковом
Новый командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов. Фото © Минобороны Украины
Три заместителя главкома ВСУ Александра Сырского, которые руководили вылазкой в курское приграничье, ликвидированы мощным ударом "Искандеров" в Харьковской области. Об этом сообщают Телеграм-каналы Mash и "Изнанка" со ссылкой на информированных источников.
По сведениям журналистов, ракетный удар наносился по командному пункту в населённом пункте Малиновка Харьковской области. В момент удара там находились высокопоставленные военные, руководившие атакой в приграничных районах Курской области. Инсайдеры утверждают, что ликвидированы генерал Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск "Харьков" Михаил Драпатый и командующий объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов. По их словам, мгновенное возмездие настигло и командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.
Военкор Андрей Руденко также пишет, что по поступившей ему информации погибли порядка 25 операторов и несколько старших офицеров. Имена, однако, он не называет. Официальных данных о ликвидации украинских генералов в настоящее время нет ни от Киева, ни от Москвы. При этом Воздушные силы Украины заявляли, что ночью пропустили 2 "Искандера", которые якобы попали по территории леса.
Украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, но вовсе не критическая, обнадёжил россиян командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. На подмогу в приграничную зону уже прибыли бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольцы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется регулярными обстрелами.