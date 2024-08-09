СМИ заявили об уничтожении трёх генералов ВСУ, руководивших вылазкой в курское приграничье

Три заместителя главкома ВСУ Александра Сырского, которые руководили вылазкой в курское приграничье, ликвидированы мощным ударом "Искандеров" в Харьковской области. Об этом сообщают Телеграм-каналы Mash и "Изнанка" со ссылкой на информированных источников.

По сведениям журналистов, ракетный удар наносился по командному пункту в населённом пункте Малиновка Харьковской области. В момент удара там находились высокопоставленные военные, руководившие атакой в приграничных районах Курской области. Инсайдеры утверждают, что ликвидированы генерал Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск "Харьков" Михаил Драпатый и командующий объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов. По их словам, мгновенное возмездие настигло и командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.

Военкор Андрей Руденко также пишет, что по поступившей ему информации погибли порядка 25 операторов и несколько старших офицеров. Имена, однако, он не называет. Официальных данных о ликвидации украинских генералов в настоящее время нет ни от Киева, ни от Москвы. При этом Воздушные силы Украины заявляли, что ночью пропустили 2 "Искандера", которые якобы попали по территории леса.