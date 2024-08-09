"Нет восторга": Царёв раскрыл плохой знак для Киева в ситуации с Курской областью

Вылазка украинских боевиков в Курскую область была холодно воспринята на Западе, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. По словам экс-нардепа, это плохая новость для Киева, который уже зимой рискует стать свидетелем ещё одного госпереворота.

"Я сказал слово "вылазка". Именно это слово употребляют — вылазка. Не "победоносное шествие, наступление", не "славная украинская армия", а "вылазка". И очень холодно. Почему? Потому что нет восторга от этого мероприятия за рубежом", — заявил собеседник 360.ru.

Царёв добавил, что Владимир Зеленский неспроста воздерживается от комментариев по Курску. Он ждёт исхода хитрого манёвра, в зависимости от которого и будет выстраиваться нужная риторика. Политик заинтересован в максимальном растягивании боевых действий, но очередной провал может закончиться для него сбросом с трона.