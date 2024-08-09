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Регион
9 августа, 03:34

"Нет восторга": Царёв раскрыл плохой знак для Киева в ситуации с Курской областью

Экс-нардеп Рады Царёв: Запад не в восторге от вылазки ВСУ в Курскую область

Вылазка украинских боевиков в Курскую область была холодно воспринята на Западе, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. По словам экс-нардепа, это плохая новость для Киева, который уже зимой рискует стать свидетелем ещё одного госпереворота.

"Я сказал слово "вылазка". Именно это слово употребляют — вылазка. Не "победоносное шествие, наступление", не "славная украинская армия", а "вылазка". И очень холодно. Почему? Потому что нет восторга от этого мероприятия за рубежом", — заявил собеседник 360.ru.

Царёв добавил, что Владимир Зеленский неспроста воздерживается от комментариев по Курску. Он ждёт исхода хитрого манёвра, в зависимости от которого и будет выстраиваться нужная риторика. Политик заинтересован в максимальном растягивании боевых действий, но очередной провал может закончиться для него сбросом с трона.

"Возможно, такая ситуация (импичмент, госпереворот или военный мятеж. — Прим. Life.ru) сложится после холодной и голодной зимы, когда Зеленского уже начнут свергать", — заключил экс-нардеп.

Минобороны показало, как уничтожает ВСУ в курском лесу
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Украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, но вовсе не критическая, обнадёжил россиян командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. На подмогу в приграничную зону уже прибыли бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольцы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется регулярными обстрелами.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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