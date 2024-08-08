Минобороны показало, как уничтожает ВСУ в курском лесу
ВС РФ уничтожили группу ВСУ, скрывавшуюся в лесу в Курской области
Российские войска уничтожили группу военных ВСУ, которые укрывались в лесополосе в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали видео.
Уничтожение военных ВСУ, которые укрывались в лесополосе в приграничном районе Курской области. Видео © Минобороны РФ
"На кадрах объективного контроля оператор боевого беспилотного летательного аппарата путём сбросов боеприпасов уничтожил группу боевиков ВСУ, укрывающихся в лесополосе", — говорится в сообщении.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным на 8 августа, ВСУ за сутки не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр. Противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники.
Минобороны России