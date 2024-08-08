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8 августа, 15:45

Минобороны показало, как уничтожает ВСУ в курском лесу

ВС РФ уничтожили группу ВСУ, скрывавшуюся в лесу в Курской области

Российские войска уничтожили группу военных ВСУ, которые укрывались в лесополосе в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали видео.

Уничтожение военных ВСУ, которые укрывались в лесополосе в приграничном районе Курской области. Видео © Минобороны РФ

"На кадрах объективного контроля оператор боевого беспилотного летательного аппарата путём сбросов боеприпасов уничтожил группу боевиков ВСУ, укрывающихся в лесополосе", — говорится в сообщении.

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Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным на 8 августа, ВСУ за сутки не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр. Противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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