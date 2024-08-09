Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 06:12

Минобороны показало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: "Ланцет" уничтожил танк и бронеавтомобиль ВСУ на огневых позициях

ВС РФ уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

ВС РФ уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

В приграничном районе Курской области были уничтожены танк и бронеавтомобиль ВСУ. Вооружённые силы РФ смогли подорвать технику Киева, рассказало Министерство обороны России в Telegram. Ведомство также поделилось кадрами уничтожения.

Момент уничтожения боевой техники ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"На кадрах – уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" танка и бронеавтомобиля ВСУ на выявленных огневых позициях", — говориться в сообщении Министерства.

Минобороны РФ показало видео уничтожения боекомплекта ВСУ в Курской области
Минобороны РФ показало видео уничтожения боекомплекта ВСУ в Курской области

Ранее ведомство показало, как ВС РФ обезвредили БПЛА "Баба Яга" с помощью сброса сети. Это также произошло в приграничном районе Курской области. Данные дроны изначально предназначались для сельскохозяйственных работ, но ВСУ адаптировали их для выполнения боевых задач.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров