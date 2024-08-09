Минобороны показало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ в Курской области
Минобороны РФ: "Ланцет" уничтожил танк и бронеавтомобиль ВСУ на огневых позициях
ВС РФ уничтожили боевую технику ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
В приграничном районе Курской области были уничтожены танк и бронеавтомобиль ВСУ. Вооружённые силы РФ смогли подорвать технику Киева, рассказало Министерство обороны России в Telegram. Ведомство также поделилось кадрами уничтожения.
Момент уничтожения боевой техники ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"На кадрах – уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" танка и бронеавтомобиля ВСУ на выявленных огневых позициях", — говориться в сообщении Министерства.
Ранее ведомство показало, как ВС РФ обезвредили БПЛА "Баба Яга" с помощью сброса сети. Это также произошло в приграничном районе Курской области. Данные дроны изначально предназначались для сельскохозяйственных работ, но ВСУ адаптировали их для выполнения боевых задач.