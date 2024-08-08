"Бабу Ягу" поймали в сеть: Наши успешно применили "рыболовный" приём против украинского дрона
Минобороны показало видео обезвреживания БПЛА "Баба Яга" с помощью сброса сети
Минобороны обнародовало видео с моментом обезвреживания тяжёлого беспилотного аппарата коптерного типа "Баба Яга" в приграничном районе Курской области. Это дроны изначально предназначались для сельскохозяйственных работ, но были адаптированы ВСУ для выполнения боевых задач.
Обезвреживание беспилотного летательного аппарата "Баба Яга" ВСУ сбросом сети. Видео © Пресс-служба Минобороны
Судя по кадрам объективного контроля, российские военнослужащие-операторы FPV-дронов обезвредили "Бабу Ягу", сбросив на неё сеть.
А ранее Life.ru рассказывал, как наши парни тараном FPV-дронов уничтожили два беспилотника "сказочного" типа на границе с Курской областью.
Минобороны РФ