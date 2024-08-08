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8 августа, 15:43

"Бабу Ягу" поймали в сеть: Наши успешно применили "рыболовный" приём против украинского дрона

Минобороны показало видео обезвреживания БПЛА "Баба Яга" с помощью сброса сети

Минобороны обнародовало видео с моментом обезвреживания тяжёлого беспилотного аппарата коптерного типа "Баба Яга" в приграничном районе Курской области. Это дроны изначально предназначались для сельскохозяйственных работ, но были адаптированы ВСУ для выполнения боевых задач.

Обезвреживание беспилотного летательного аппарата "Баба Яга" ВСУ сбросом сети. Видео © Пресс-служба Минобороны

Судя по кадрам объективного контроля, российские военнослужащие-операторы FPV-дронов обезвредили "Бабу Ягу", сбросив на неё сеть.

Минобороны показало, как российские военные "поджарили" польского "краба" в курском приграничье
Минобороны показало, как российские военные "поджарили" польского "краба" в курском приграничье

А ранее Life.ru рассказывал, как наши парни тараном FPV-дронов уничтожили два беспилотника "сказочного" типа на границе с Курской областью.

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Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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