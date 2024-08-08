ВС РФ "размазали" две украинских "Бабы-яги" в небе над Курском
ВС РФ уничтожили два БПЛА "Баба-яга" ВСУ в приграничном районе Курской области
Российские военные тараном FPV-дронов уничтожили два беспилотника ВСУ "Баба-Яга" на границе с Курской областью. Видео с боевого БПЛА ВС РФ публикует Минобороны России.
ВС РФ поразили БПЛА "Баба-яга". Видео © Telegram / Минобороны России
"На кадрах объективного контроля — уничтожение двух беспилотных летательных аппаратов "Баба-яга" ВСУ российскими военнослужащими-операторами FPV-дронов в воздухе", — рассказали в военном ведомстве.
Как сообщал Life.ru, ранним утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали российские пограничники и военные. На границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Враг потерял 660 военнослужащих.
Telegram / Минобороны России