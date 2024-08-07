Минобороны показало, как российские военные "поджарили" польского "краба" в курском приграничье

Российские войска уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, стоящую на вооружении у ВСУ, в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Цель уничтожена военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса "Ланцет" на выявленной замаскированной огневой позиции", — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны показало видео удара "Искандера" по колонне военной техники ВСУ в приграничных районах Курской области. Судя по кадрам, было уничтожено не менее десятка вражеских боевых машин.