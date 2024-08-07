Минобороны показало, как российские военные "поджарили" польского "краба" в курском приграничье
Российские войска уничтожили самоходку Krab ВСУ в приграничье Курской области
Российские войска уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, стоящую на вооружении у ВСУ, в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.
Уничтожение САУ Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео Telegram / Минобороны России
"Цель уничтожена военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса "Ланцет" на выявленной замаскированной огневой позиции", — уточнили в российском оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны показало видео удара "Искандера" по колонне военной техники ВСУ в приграничных районах Курской области. Судя по кадрам, было уничтожено не менее десятка вражеских боевых машин.
Как сообщал Life.ru, ранним утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Свою поддержку гражданам выражают, как простые россияне, так и публичные лица.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России