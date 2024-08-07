Засесть и снять ролики: Пленный раскрыл главные цели ВСУ под Курском
Пленный: Главной задачей ВСУ под Курском было сделать видео для командования
Главной задачей при прорыве ВСУ в Курскую область была съёмка отчётных пропагандных видео для командования. Об этом рассказал пленный украинский боец, пишет SHOT.
Пленный боец рассказал про атаку на Курскую область. Видео © Telegram / Форпост
"Входили на Страйкерах и нас артой накрыло. Там начали прятаться по подвалам. Начали отходить и в это время начали дроны атаковать... Задача была занять позиции и сделать несколько видеороликов", — сказал боец на допросе.
Напомним, ранним утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но потери украинской армии за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.
Telegram / Форпост