Засесть и снять ролики: Пленный раскрыл главные цели ВСУ под Курском

Главной задачей при прорыве ВСУ в Курскую область была съёмка отчётных пропагандных видео для командования. Об этом рассказал пленный украинский боец, пишет SHOT .

"Входили на Страйкерах и нас артой накрыло. Там начали прятаться по подвалам. Начали отходить и в это время начали дроны атаковать... Задача была занять позиции и сделать несколько видеороликов", — сказал боец на допросе.