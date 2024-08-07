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Регион
7 августа, 14:03

Захарова назвала причину варварской атаки Киева на Курскую область

МИД: В Курской области Киев хотел показать подобие активности на фоне неудач ВСУ

Атаками на Курскую область киевский режим хотел показать какую-то активность на фоне неудач на фронте. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. Очевидно, что и здесь расчёты неонацистов не оправдались", — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Запад всеми силами пытается игнорировать зверства ВСУ и это только укрепляет чувство безнаказанности у стоящих у руля киевского режима. От лица России она призвала мировое сообщество осудить преступления Киева против мирного населения.

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено
Продвижение ВСУ в Курской области остановлено

Напомним, утром 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область, однако российские военные и пограничники дали им отпор. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. По данным Минобороны, ВС РФ не допустили продвижения противника вглубь территории страны, потери ВСУ за сутки составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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