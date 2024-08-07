Захарова назвала причину варварской атаки Киева на Курскую область

Атаками на Курскую область киевский режим хотел показать какую-то активность на фоне неудач на фронте. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. Очевидно, что и здесь расчёты неонацистов не оправдались", — сказала дипломат.