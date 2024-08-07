"Кровавые преступления": МИД РФ призвал мировое сообщество осудить атаки Киева на мирных граждан

Она привела хронологию последних атак украинских боевиков на территорию РФ, начиная с 31 июля. В частности, Захарова упомянула многочисленные удары дронами и обстрелы в ЛНР и Белгородской области, а также попытки прорыва на территорию Курской области. Как отметила дипломат, все эти "кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада", а страны Европы и США тем временем продолжают покрывать своих марионеток из Киева. По её словам, это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, которые убеждены, что любое преступление должно сойти им с рук.