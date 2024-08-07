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Регион
7 августа, 13:44

"Кровавые преступления": МИД РФ призвал мировое сообщество осудить атаки Киева на мирных граждан

МИД РФ призвал мировое сообщество осудить атаки Киева на мирное население

Последствия атаки ВСУ на Курскую область. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия атаки ВСУ на Курскую область. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Мировому сообществу следует осудить удары ВСУ по мирным жителям российских приграничных регионов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, который опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Она привела хронологию последних атак украинских боевиков на территорию РФ, начиная с 31 июля. В частности, Захарова упомянула многочисленные удары дронами и обстрелы в ЛНР и Белгородской области, а также попытки прорыва на территорию Курской области. Как отметила дипломат, все эти "кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада", а страны Европы и США тем временем продолжают покрывать своих марионеток из Киева. По её словам, это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, которые убеждены, что любое преступление должно сойти им с рук.

"Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима", — подчеркнула Захарова.

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Напомним, утром 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. По данным Минобороны, ВС РФ не допустили продвижения противника вглубь территории страны, потери ВСУ за сутки составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники. Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.

Наталья Демьянова
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