Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 16:36

"Искандер" нанёс удар по ВСУ на границе с Курской областью

Российский комплекс "Искандер-М" уничтожил военную технику ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Минобороны РФ показало видео с моментом удара.

Момент удара "Искандером" по технике ВСУ на границе с Курской областью. Видео © Минобороны России

"Расчётом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесён ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара уничтожена боевая и специальная техника противника", — сообщили в ведомстве.

Засесть и снять ролики: Пленный раскрыл главные цели ВСУ под Курском
Засесть и снять ролики: Пленный раскрыл главные цели ВСУ под Курском

Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, за минувшие сутки противник потерял 315 военнослужащих. В США заявили, что намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области.

Обложка ©

Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров