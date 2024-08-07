"Искандер" нанёс удар по ВСУ на границе с Курской областью
Российский комплекс "Искандер-М" уничтожил военную технику ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Минобороны РФ показало видео с моментом удара.
Момент удара "Искандером" по технике ВСУ на границе с Курской областью. Видео © Минобороны России
"Расчётом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесён ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара уничтожена боевая и специальная техника противника", — сообщили в ведомстве.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, за минувшие сутки противник потерял 315 военнослужащих. В США заявили, что намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области.
Минобороны России