Минобороны РФ показало видео уничтожения боекомплекта ВСУ в Курской области 8 августа, 12:30 Удар по полевому боекомплекту ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

На приграничной территории Курской области российские войска нанесли удар по полевому боекомплекту ВСУ, который был хорошо замаскирован, но обнаружен в ходе разведки. Кадрами делится Минобороны РФ.

Удар по полевому боекомплекту ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили замаскированный боекомплект подразделения противника. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по БК ВСУ", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что цель удара была полностью достигнута, что подтвердили съёмки с дрона-разведчика. На отснятых кадрах видно, как полыхает спрятанное оружие ВСУ после работы расчёта гаубицы Д-30.

Авторы Татьяна Миссуми