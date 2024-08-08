Минобороны РФ показало видео уничтожения боекомплекта ВСУ в Курской области
На приграничной территории Курской области российские войска нанесли удар по полевому боекомплекту ВСУ, который был хорошо замаскирован, но обнаружен в ходе разведки. Кадрами делится Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили замаскированный боекомплект подразделения противника. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по БК ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что цель удара была полностью достигнута, что подтвердили съёмки с дрона-разведчика. На отснятых кадрах видно, как полыхает спрятанное оружие ВСУ после работы расчёта гаубицы Д-30.
Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться вглубь Курской области, но встретили отпор российских военных. По последним данным, число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область достигло 34. Местные власти сообщают, что противник не смог продвинуться и начал отступать. Потери украинской стороны составили порядка 660 бойцов и 82 единиц бронетехники, в том числе восемь танков и 12 БТР.