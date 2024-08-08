Воробьёв: Из Курской области в Подмосковье эвакуируют 100 детей и 30 взрослых

В Подмосковье прибудут автобусы с жителями Курской области, эвакуированными из-за атаки ВСУ. Из обстреливаемого украинской стороной региона вывезут 100 детей и 30 взрослых, для этого были направлены 15 автобусов, сообщил губернатор МО Андрей Воробьёв.

Эвакуация детей из Курской области. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

"Подготовили более 400 мест в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Мечта" в Подольске, "Родник" в Пушкино. В случае необходимости — разместим пострадавших в больницах", — говорится в сообщении главы области.

Эвакуация детей из Курской области. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

Уточняется, что куряне смогут остаться в Подмосковье столько, сколько будет необходимо. По словам Воробьёва, в преддверии учебного года детей смогут пристроить в школы.

Эвакуация детей из Курской области. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE