Воробьёв: Из Курской области в Подмосковье эвакуируют 100 детей и 30 взрослых
Эвакуация детей из Курской области. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE
В Подмосковье прибудут автобусы с жителями Курской области, эвакуированными из-за атаки ВСУ. Из обстреливаемого украинской стороной региона вывезут 100 детей и 30 взрослых, для этого были направлены 15 автобусов, сообщил губернатор МО Андрей Воробьёв.
"Подготовили более 400 мест в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Мечта" в Подольске, "Родник" в Пушкино. В случае необходимости — разместим пострадавших в больницах", — говорится в сообщении главы области.
Уточняется, что куряне смогут остаться в Подмосковье столько, сколько будет необходимо. По словам Воробьёва, в преддверии учебного года детей смогут пристроить в школы.
Как сообщал Life.ru, 6 августа ранним утром ВСУ попыталась прорваться в Курскую область, но сделать им этого не удалось. Тем не менее ситуация на границе остаётся напряжённой. К сожалению, от рук киевского режима страдают мирные жители. Число погибших уже достигло четырёх человек. Людей начали эвакуировать, из региона вывезли уже около 3 тысяч граждан. Для эвакуированных из приграничных районов Курской области открыли 21 ПВР.