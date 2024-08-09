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Регион
9 августа, 08:17

Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области на 9 августа

Алаудинов: Ситуация в Курской области тяжёлая, но не критическая

Ситуация в Курской области на данный момент тяжёлая, но не критическая. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, сил и средств у российских военных для остановки ВСУ хватает.

"Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы работу доделать и остановить противника", цитирует его ТАСС.

Алаудинов добавил, что сейчас ВС РФ выставляет опорные пункты, занимается зачисткой и уничтожением противника.

СМИ заявили об уничтожении трёх генералов ВСУ, руководивших вылазкой в курское приграничье
СМИ заявили об уничтожении трёх генералов ВСУ, руководивших вылазкой в курское приграничье

Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои сейчас продолжаются. На подмогу в приграничную зону уже прибыли бойцы ЧВК "Вагнер", добровольцы, а также спецназ "Ахмат". Минобороны публикует видео, как справляется с техникой противника.

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Telegram/Апти Алаудинов "АХМАТ"

Александра Вишнякова
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