Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области на 9 августа

Ситуация в Курской области на данный момент тяжёлая, но не критическая. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, сил и средств у российских военных для остановки ВСУ хватает.

"Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы работу доделать и остановить противника", — цитирует его ТАСС.