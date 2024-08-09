Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области на 9 августа
Алаудинов: Ситуация в Курской области тяжёлая, но не критическая
Ситуация в Курской области на данный момент тяжёлая, но не критическая. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, сил и средств у российских военных для остановки ВСУ хватает.
"Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы работу доделать и остановить противника", — цитирует его ТАСС.
Алаудинов добавил, что сейчас ВС РФ выставляет опорные пункты, занимается зачисткой и уничтожением противника.
Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои сейчас продолжаются. На подмогу в приграничную зону уже прибыли бойцы ЧВК "Вагнер", добровольцы, а также спецназ "Ахмат". Минобороны публикует видео, как справляется с техникой противника.