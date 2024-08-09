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Регион
9 августа, 18:18

Смирнов: Прибывающих в ПВР Курской области становится всё больше

Куряне прибывают в пункты временного размещения, которые развернули в безопасных районах области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Провёл совещание со своими заместителями. В центре внимания — размещение курян, выехавших из приграничных районов. Мы оперативно развернули пункты временного размещения. Сейчас поток прибывающих в ПВР продолжает нарастать, оперативно распределяем переселенцев", — написал он в своём телеграм-канале.

Артамонов: В Липецке развёрнуты ещё 9 ПВР, они могут принять 4,8 тыс. человек
Артамонов: В Липецке развёрнуты ещё 9 ПВР, они могут принять 4,8 тыс. человек

Как сообщал Life.ru, после начала атак со стороны ВСУ 6 августа для жителей приграничья открыли 21 ПВР в Курской области. Кроме того, желание принять курян изъявили другие российские регионы. Накануне Life.ru писал, что первые автобусы с детьми отправили в Подмосковье, где ребята проведут остаток лета в лагерях.

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Telegram / Алексей Смирнов

Александра Мышляева
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