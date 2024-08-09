Смирнов: Прибывающих в ПВР Курской области становится всё больше

Куряне прибывают в пункты временного размещения, которые развернули в безопасных районах области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Провёл совещание со своими заместителями. В центре внимания — размещение курян, выехавших из приграничных районов. Мы оперативно развернули пункты временного размещения. Сейчас поток прибывающих в ПВР продолжает нарастать, оперативно распределяем переселенцев", — написал он в своём телеграм-канале.