Смирнов: Прибывающих в ПВР Курской области становится всё больше
Куряне прибывают в пункты временного размещения, которые развернули в безопасных районах области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Провёл совещание со своими заместителями. В центре внимания — размещение курян, выехавших из приграничных районов. Мы оперативно развернули пункты временного размещения. Сейчас поток прибывающих в ПВР продолжает нарастать, оперативно распределяем переселенцев", — написал он в своём телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, после начала атак со стороны ВСУ 6 августа для жителей приграничья открыли 21 ПВР в Курской области. Кроме того, желание принять курян изъявили другие российские регионы. Накануне Life.ru писал, что первые автобусы с детьми отправили в Подмосковье, где ребята проведут остаток лета в лагерях.
Telegram / Алексей Смирнов