Артамонов: В Липецке развёрнуты ещё 9 ПВР, они могут принять 4,8 тыс. человек
Дополнительные девять пунктов временного размещения развёрнуты в Липецке, в общей сложности они могут принять порядка 4,8 тысячи человек. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"В Липецке готовы к размещению граждан ещё девять пунктов временного размещения. В случае необходимости они готовы принять порядка 4800 тысяч человек. Обращаю внимание, что в настоящий момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка", — говорится в публикации губернатора.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ предприняли крупную атаку БПЛА по Липецку. Удары противника привели к детонации на взрывоопасных объектах, кроме того было повреждено инфраструктурное энергетические предприятие. Сейчас электроснабжение уже восстановлено. Четыре населённых пункта Липецкого округа были эвакуированы. В результате ударов противника ранения получили шесть человек.
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