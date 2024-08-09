Артамонов: В Липецке развёрнуты ещё 9 ПВР, они могут принять 4,8 тыс. человек

Дополнительные девять пунктов временного размещения развёрнуты в Липецке, в общей сложности они могут принять порядка 4,8 тысячи человек. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"В Липецке готовы к размещению граждан ещё девять пунктов временного размещения. В случае необходимости они готовы принять порядка 4800 тысяч человек. Обращаю внимание, что в настоящий момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка", — говорится в публикации губернатора.