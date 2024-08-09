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Регион
9 августа, 00:50

В Липецке объект энергоинфраструктуры повреждён при падении беспилотника

Детонация взрывоопасных объектов произошла вдали от гражданских строений в Липецке, также зафиксировано повреждение энергообъекта после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"В результате падения БПЛА повреждён объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам", — написал чиновник в телеграм-канале.

Момент атаки БПЛА по Липецку. Видео © Telegram / SHOT

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Липецке
Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Липецке

Артамонов добавил о сохраняющейся угрозе атаки дронов. В регионе работают ПВО и средства подавления. Жителей просят не подходить к окнам и оставаться в укрытиях.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Брянской области сбили четыре украинских беспилотника. Обломки дронов упали вдали от построек, не спровоцировав никаких разрушений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Артур Лапсаков
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