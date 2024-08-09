В Липецке объект энергоинфраструктуры повреждён при падении беспилотника

Детонация взрывоопасных объектов произошла вдали от гражданских строений в Липецке, также зафиксировано повреждение энергообъекта после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"В результате падения БПЛА повреждён объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам", — написал чиновник в телеграм-канале.

Момент атаки БПЛА по Липецку. Видео © Telegram / SHOT

Артамонов добавил о сохраняющейся угрозе атаки дронов. В регионе работают ПВО и средства подавления. Жителей просят не подходить к окнам и оставаться в укрытиях.