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Регион
8 августа, 22:49

Четыре украинских дрона уничтожены силами ПВО над Брянской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить теракт на территории Брянской области с использованием БПЛА. Расчёты зенитных установок уничтожили над регионом четыре дрона самолётного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По словам чиновника, обломки сбитых беспилотников упали вдали от построек, не спровоцировав никаких разрушений. Информации о пострадавших не поступало.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — написал Богомаз в Telegram.

Гладков сообщил об обстреле двух населённых пунктов Белгородчины со стороны ВСУ
Гладков сообщил об обстреле двух населённых пунктов Белгородчины со стороны ВСУ

Менее часа назад киевский режим также попытался атаковать Севастополь. В направлении крымского города была запущена ракета "Нептун", которую зенитчики перехватили над акваторией.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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