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Регион
8 августа, 20:50

Гладков сообщил об обстреле двух населённых пунктов Белгородчины со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины ударили по двум населённым пунктам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, обошлось без погибших, но есть один пострадавший, написал глава региона в Telegram.

Одна из атак пришлась на Шебекино, где в результате обстрела был ранен мужчина. Ему оказали амбулаторную помощь, госпитализация не потребовалась. Также осколки повредили десять домовладений, разрушив остекление, заборы и кровлю. Посечены шесть автомобилей.

"В селе Байцуры Борисовского района в результате нескольких атак дронов-камикадзе в двух домовладениях выбиты окна и повреждена внутренняя отделка. Осколками посечён забор одного дома", — заключил Гладков.

Гладков: Два человека пострадали при ракетном обстреле Белгорода
Гладков: Два человека пострадали при ракетном обстреле Белгорода

Ещё два беспилотника ВСУ пытались ударить по Курской области, но были сбиты. Противник обстреливает регион с целью помешать мирным жителям эвакуироваться из приграничья, где сейчас идут бои. Ранения в результате таких атак получили уже 66 человек.

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Telegram / Настоящий Гладков

Илья Пушкарев
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