Гладков сообщил об обстреле двух населённых пунктов Белгородчины со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины ударили по двум населённым пунктам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, обошлось без погибших, но есть один пострадавший, написал глава региона в Telegram.

Одна из атак пришлась на Шебекино, где в результате обстрела был ранен мужчина. Ему оказали амбулаторную помощь, госпитализация не потребовалась. Также осколки повредили десять домовладений, разрушив остекление, заборы и кровлю. Посечены шесть автомобилей.