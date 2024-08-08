Гладков сообщил об обстреле двух населённых пунктов Белгородчины со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины ударили по двум населённым пунктам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, обошлось без погибших, но есть один пострадавший, написал глава региона в Telegram.
Одна из атак пришлась на Шебекино, где в результате обстрела был ранен мужчина. Ему оказали амбулаторную помощь, госпитализация не потребовалась. Также осколки повредили десять домовладений, разрушив остекление, заборы и кровлю. Посечены шесть автомобилей.
"В селе Байцуры Борисовского района в результате нескольких атак дронов-камикадзе в двух домовладениях выбиты окна и повреждена внутренняя отделка. Осколками посечён забор одного дома", — заключил Гладков.
Ещё два беспилотника ВСУ пытались ударить по Курской области, но были сбиты. Противник обстреливает регион с целью помешать мирным жителям эвакуироваться из приграничья, где сейчас идут бои. Ранения в результате таких атак получили уже 66 человек.
Telegram / Настоящий Гладков