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8 августа, 18:26

Гладков: Два человека пострадали при ракетном обстреле Белгорода

Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. В результате атаки пострадали двое гражданских — мужчин и женщина, их госпитализировали. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков вместе с главами МВД, МЧС и мэром Белгорода прибыл на место происшествия. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, ранены два мирных жителя: у женщины осколочное ранение ноги, у мужчины — осколочное ранение левого плеча. Пострадавшая доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине оказана амбулаторная помощь, от госпитализации отказался",написал он.

Гладков сообщил о выбитых окнах в 12 квартирах и трёх частных домах. Ещё в одном домовладении пробило кровлю и плиту перекрытия на втором этаже. Повреждения получили 10 авто, четыре из них вспыхнули после прямого попадания снаряда. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.

В селе Ближняя Игуменка Белгородского района обстрел ВСУ привёл к повреждениям окон, крыш и заборов в трёх частных домах. Также фрагменты снарядов поселки два легковых авто в посёлке Северном. Оперативные службы работают в местах происшествий, информация о последствиях атаки уточняется.

Рогов: ВСУ перебросили под Белгород подразделения нацбата "Медведи SS"
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Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ на протяжении последних суток наносили удары по Шебекино. Изначально сообщалось о шести пострадавших, но сегодня Вячеслав Гладков сообщил о гибели раненого в результате обстрелов мужчины и ещё одном пострадавшем.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Юрий Лысенко
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