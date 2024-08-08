Гладков: Два человека пострадали при ракетном обстреле Белгорода

Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. В результате атаки пострадали двое гражданских — мужчин и женщина, их госпитализировали. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков вместе с главами МВД, МЧС и мэром Белгорода прибыл на место происшествия. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, ранены два мирных жителя: у женщины осколочное ранение ноги, у мужчины — осколочное ранение левого плеча. Пострадавшая доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине оказана амбулаторная помощь, от госпитализации отказался", — написал он.

Гладков сообщил о выбитых окнах в 12 квартирах и трёх частных домах. Ещё в одном домовладении пробило кровлю и плиту перекрытия на втором этаже. Повреждения получили 10 авто, четыре из них вспыхнули после прямого попадания снаряда. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.