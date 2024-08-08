ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Шебекино Белгородской области
ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате проишествия никто не пострадал.
"Город Шебекино в седьмой раз за сутки попал под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале.
По его словам, повреждения получили шесть домовладений. У них посечены окна и фасад. Другие последствия атаки уточняются.
Днём 7 августа ВСУ трижды атаковали город Шебекино в Белгородской области. В результате ударов ранения получили шесть человек. После под украинский удар попало село Ясные Зори в Белгородском районе, где пострадали два человека.
Telegram / Настоящий Гладков