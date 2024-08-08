ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Шебекино Белгородской области

ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате проишествия никто не пострадал.

"Город Шебекино в седьмой раз за сутки попал под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале.

По его словам, повреждения получили шесть домовладений. У них посечены окна и фасад. Другие последствия атаки уточняются.