ВСУ трижды обстреляли Шебекино, пострадали шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, за день город подвергался атакам уже трижды.

Как уточнил Гладков, после двух атак с различными ранениями в больницы были доставлены три человека. Ещё двое пострадавших вызвали скорую помощь самостоятельно — у одного из них зафиксировали осколочное ранение кисти, у второго — осколочные ранения грудной клетки и плеча.

"Шестому пострадавшему с осколочным ранением руки оказана необходимая помощь на месте, от госпитализации он отказался", — добавил Гладков.

Информация о пострадавших после третьего обстрела на данный момент пока нет. При этом в Шебекине выявлены повреждения 10 многоквартирных домов, здания храма и двух коммерческих объектов. Кроме того, осколками посечены шесть автомобилей.