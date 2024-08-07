ВСУ трижды обстреляли Шебекино, пострадали шесть мирных жителей
Гладков: Шесть мирных жителей ранены в Шебекине при двух обстрелах ВСУ
Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, за день город подвергался атакам уже трижды.
Как уточнил Гладков, после двух атак с различными ранениями в больницы были доставлены три человека. Ещё двое пострадавших вызвали скорую помощь самостоятельно — у одного из них зафиксировали осколочное ранение кисти, у второго — осколочные ранения грудной клетки и плеча.
"Шестому пострадавшему с осколочным ранением руки оказана необходимая помощь на месте, от госпитализации он отказался", — добавил Гладков.
Информация о пострадавших после третьего обстрела на данный момент пока нет. При этом в Шебекине выявлены повреждения 10 многоквартирных домов, здания храма и двух коммерческих объектов. Кроме того, осколками посечены шесть автомобилей.
Ранее Гладков выразил слова поддержки жителям соседней Курской области. Он подчеркнул, что возглавляемый им регион, как никакой другой, понимает, что такое агрессия со стороны Киева.
Telegram / V_Zelenskiy_official