Рогов: ВСУ перебросили под Белгород подразделения нацбата "Медведи SS"
Украинские войска перебросили к границе с Белгородской областью несколько нацбатов, в числе которых "Медведи SS". Об этом стало известно из сообщений сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
"Противник перебросил с Херсонского направления к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых открытые нацисты "Медведи SS". Сейчас их перебросили в Харьковскую область", — сказал Рогов, добавив, что стягивание сил продолжается.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной. По последним данным, пострадали 28 мирных жителей, в том числе минимум шесть детей.
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